La campestre nel parco di Mondeggi - foto e classifica

(Di domenica 28 aprile 2024) Bagno a Ripoli, 28 aprile 2024 – Nel cuore del suggestivodi, nel comune di Bagno a Ripoli, si è svolta con grande entusiasmo la quarta edizione della corsa, un evento organizzato con maestria dal Gruppo Podistico Fratellanza Popolare di Grassina. Qui LAUn nutrito gruppo di appassionati podisti si è dato appuntamento per sfidarsi su un percorso fuoristrada di 10 chilometri, interamente immerso nella natura del, che ha offerto anche l'opportunità ai camminatori e ai non competitivi di partecipare su distanze ridotte. La giornata si è presentata sotto un cielo sereno e luminoso, con il sole che ha rapidamente riscaldato l'atmosfera, regalando ai partecipanti la possibilità di immergersi completamente in un percorso caratterizzato da saliscendi mozzafiato. ...