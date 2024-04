Successione - per l’eredità arriva la precompilata | cos’è e come funziona

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 aprile 2024 – Il governo guidato da Giorgia Meloni ha dato, in Consiglio dei ministri, il via libera al decreto legislativo che permette il riordino delle imposte die donazione, cosìdell’imposta di bollo e di registro. Si tratta solo di uno step intermedio visto che,da prassi, il decreto dovrà essere esaminato dalle commissioni parlamentari competenti, per poi tornare al potere esecutivo per essere sottoposto all’esame definitivo. In attesa di eventuali modifiche figlie dell’iter, è possibile dire che si tratta di un intervento che cambia molti dei meccanismi e processi attuali in tema di successioni e donazioni. Tra le principali novità, infatti, c’è: l’introduzione di un’imposta unica che va a sostituire quelle di bollo, ipotecarie e catastali; una riorganizzazione delle tasse automobilistiche, ...

Coniugi e figli non pagano fino a un milione a testa, gli altri eredi invece sì. Ecco la mappa per orientarsi nel passaggioConiugi e figli non pagano fino a un milione a testa, gli altri eredi invece sì. Ecco la mappa per orientarsi nel passaggioConiugi e figli non pagano fino a un milione a ... Continua a leggere>>

Novità in vista per le imposte di registro, di successione e di bollo. A quanto si apprende, un decreto legislativo su questi prelievi fiscali, attuativo della delega, è all'ordine... Continua a leggere>>

Un nuovo decreto legislativo del governo Meloni discusso oggi in Cdm cambia le regole sull'imposta di successione . Ci sono procedure più rapide - da un precompilato per la dichiarazione, all'autoliquidazione per il pagamento - ma anche esenzioni per chi lascia in eredità un'azienda o una ... Continua a leggere>>

A Vicious Circle, Lee Bermejo: "Il lavoro più duro della mia vita" - disegnando come non aveva mai fatto prima, mischiando stili diversi in rapida successione in un campionario già evidente dal primo volume. Bermejo è ospite del Comicon di Napoli per il lancio della ...

Continua a leggere>>

La dirigenza del Diavolo tratta per il dopo Pioli. Accordo raggiunto, lo spagnolo è il grande favorito per la panchina rossonera - La dirigenza del Diavolo tratta per il dopo Pioli. Accordo raggiunto, lo spagnolo è il grande favorito per la panchina rossonera ...

Continua a leggere>>

Re Carlo, scattato il piano per i funerali: cos'è e come funziona l'Operazione Menai Bridge (appena modificata) - "Menai Bridge", questo il nome in codice dell'operazione legata alla morte di Re Carlo. Organizzato già da molto tempo nei minimi dettagli, il piano del funerale ...

Continua a leggere>>