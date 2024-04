VIDEO – Bisseck accende la festa dell’Inter e guida i cori!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024) Prosegue la grandeper il ventesimo scudetto, con i pullman scoperti che stanno attraversando (o stanno cercando di farlo) Milano, da San Siro verso Piazza Duomo. Su uno di questi c’è anche Yann, chea lui dedicati. CAPO ULTRÀ – Una stagione sicuramente indimenticabile per Yann, arrivato dall’Aarhus (Danimarca) la scorsa estate e subito vincitore di uno storico scudetto con la maglia. Dando anche un importante contributo, con due gol segnati contro Lecce (all’andata) e Bologna (al ritorno). Ed è proprio lui uno dei grandi protagonisti dellascudetto in corso proprio in questi minuti, con i due bus scoperti che si stanno dirigendo (a passo d’uomo) da San Siro verso Piazza Duomo a ...