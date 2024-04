12 dritte per fare funzionare bene una relazione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 28 aprile 2024) I primi tempi di una storia d’amore si vivono in uno stato estatico, in cui ci si sente fuori dal mondo. Poi la coppia comincia a desiderare di stare insieme “sul serio” e di dare un domani alla propria storia. Ma come riuscire a farunaqui e ora, ma anche nel futuro vicino e lontano? Comeper stareinsieme La legge della chimica (d’amore) “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”: così dice (in parole povere) la legge della conservazione della massa, o legge di Lavoisier. Cosa c’entra un postulato della chimica con unad’amore? C’entra, perché spiega come si può “conservare” l’armonia della coppia: il segreto è la consapevolezza della continua trasformazione di ciò che si costruisce insieme a partire da ciò che siamo. Stare ...