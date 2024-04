Bologna Udinese | segna sempre lui L’incredibile coincidenza del centrocampista argentino

Pierpaolo Marino , grande uomo di calcio ed ex Direttore Sportivo dell’ Udinese , ha parlato a Inter-News.it. Piacevole panoramica sul match tra Udinese e Inter, in programma lunedì sera, e sulla Serie A in generale. Durante l’intervista, si è toccato anche il tema legato a Lazar Samardzic. Lunedì ... Continua a leggere>>

La lista dei Cartellini in Serie A dell’Inter non aumenta: niente ammonizioni lunedì sera contro l’Empoli. Ma per l’Udinese restano lo stesso tre i diffidati in vista dell’Udinese. diffidati Inter – LISTA Cartellini SERIE A 2023-2024 Hakan Calhanoglu 7 ammonizioni (squalifica scontata in ...

Continua a leggere>>