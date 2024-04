Morto a 81 anni l’imprenditore Gianpietro Benedetti | è stato presidente del Gruppo Danieli di Buttrio

È un Mahmood in evoluzione e sempre più consapevole, quello che si racconta in una lunga intervista pubblicata dal quotidiano Repubblica. L’arte, il successo, la malinconia e i sogni nel cassetto, forse imprevedibili, come quello della paternità: il cantautore 31enne ha parlato di diversi temi ... Continua a leggere>>

Terribile incidente a pochi metri da casa, lutto nel mondo dello sport. Non c’è stato niente da fare per il 18enne che stava rientrando a casa in sella al suo scooter. Purtroppo quando era quasi arrivato il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e ...

Continua a leggere>>