Tramonto di un’alba - il trail a Figline | le foto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Prato, 28 aprile 2024 – Nella cornice suggestiva del Circolo di, l'Asd 29 Martiri diha dato vita a un evento che ha superato ogni previsione: il 3°sul Sentierodi un'Alba. Un'occasione unica per esplorare le tracce dei coraggiosi partigiani della Brigata Buricchi, che si rifugiarono sul Monte Javello, per poi incontrare il tragico destino dalle mani dei nazisti il 6 settembre 1944, quando tornarono ae furono barbaramente impiccati. Marcello Calamai, presidente della fiorente ASD organizzatrice, esprime la sua gioia per il clamoroso successo di partecipazione, sottolineando il profondo significato storico e sociale di questa iniziativa. Un tributo alla storia e alla resilienza. Il 3°sul sentierodi un'alba ...