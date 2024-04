Tutela delle minoranze linguistiche storiche - progetti entro il 30 aprile

Insieme ad inclusione e diversità, la sostenibilità ambientale è diventata uno temi centrali all’interno dell’industria della moda. Un impegno verso un settore più green ed eco-friendly che si rinnova in vista della Giornata della Terra 2024, la celebrazione mondiale istituita nel 1970, in ... Continua a leggere>>

E' stato Pubblicato l'avviso per aderire al Piano estate 2023-24 e 2024-25 per il quale il Ministero ha stanziato 400 milioni di euro. Le scuole possono aderire presentando i progetti dalle 15 del 22 aprile alle 18 del 24 maggio 2024. L'articolo Scuola d’estate : presentazione progetti dal 22 ... Continua a leggere>>

“Le Canarie hanno un limite”. Nell’arcipelago inizia la rivoluzione del turismo sostenibile - Se il governo parla di “turismofobia”, i cittadini delle Canarie chiedono maggiore rispetto del territorio e un fermo alla speculazione immobiliare ...

Continua a leggere>>

Save the frogs day, il 28 aprile si celebra la rana: le iniziative in Italia - All’Isola del Giglio sono state create zone umide per salvare il ranocchio locale. Save the prince è invece un progetto di mappatura delle strade attraversate dagli anfibi durante le migrazioni: come ...

Continua a leggere>>

Lo chef del Quirinale Fabrizio Boca premiato all’Eliseo dall’inviato di Emmanuel Macron - Il presidente francese Emmanuel Macron stregato dalla cucina di Fabrizio Boca, executive chef della Presidenza della Repubblica italiana, che due giorni fa ha ricevuto le insegne di Ufficiale dell’Ord ...

Continua a leggere>>