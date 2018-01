Calciomercato Fiorentina | via Badelj | torna di moda Obiang

Calciomercato Fiorentina - si lavora al dopo-Badelj : Obiang nel mirino : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina lavora sotto traccia in chiave Calciomercato. I fondi si sa, non sono certo quelli del Manchester City, ma il ds Corvino tenta comunque di porre le basi per un florido futuro per il club. Come noto è possibile che il regista dell’11 di Pioli, Milan Badelj, lasci il club nei prossimi mesi e proprio a tal proposito Corvino sta monitorando il mercato alla ricerca di un valido sostituto. Secondo ...

Calciomercato Fiorentina - addio Hagi : il papà lo riporta a casa : FIRENZE - La scintilla non è si è mai vista. Ianis Hagi dice addio alla Fiorentina . Il figlio d'arte è stato acquistato dal papà, Gheorghe Hagi, proprietario e allenatore del Viitorul Costanza . L'...

Calciomercato Fiorentina - Hagi ai saluti : il padre-agente fa un punto della situazione : Calciomercato Fiorentina – Hagi non ha trovato spazio nella Fiorentina ed è destinato a lasciare Firenze in questa sessione di mercato. Il padre-agente del giocatore, Gheorge Hagi, ha fatto un punto sul futuro del figlio. Ecco quanto riportato da ‘TuttoSport’: “Le trattative sono in stato molto avanzato con la Fiorentina” – ha detto l’ex campione rumeno – “Spero di raggiungere un accordo definitivo con la società ...

Calciomercato Fiorentina - nodo Hagi : il papà vuole ricomprarlo : FIRENZE - L'entusiasmo di Gheorghe Hagi è svanito in un pugno di mesi. Solo lo scorso agosto era pronto a scommettere che alla Fiorentina suo figlio avrebbe trovato 'sempre più spazio e magari potrà ...

Calciomercato Fiorentina : 1 acquisto e tanti sondaggi Video : Il #Calciomercato è iniziato da pochi giorni da mercoledì ed ora con la pausa invernale finalmente molte trattative si sbloccheranno. In quest'articolo vi forniremo le principali news provenienti dai quotidiani in edicola e dai siti internet che riguardano la #Fiorentina. Calciomercato Fiorentina: il primo acquisto di gennaio è Nino Kukovec Nino Kukovec, 16 anni e mezzo sloveno proveniente dal Maribor, è gia' a Firenze in queste ore. E' lui ...

Calciomercato Fiorentina - chiuso il primo acquisto di gennaio : il giocatore è già in città : Calciomercato Fiorentina – Dopo il pareggio casalingo con l’Inter, in cui la Fiorentina, a dire la verità, avrebbe meritato di vincere, Stefano Pioli ha lanciato il rompete le righe con la squadra che godrà di 7 giorni di vacanza prima di tornare ad allenarsi. La dirigenza viola, nel frattempo, è al lavoro sul mercato. Pantaleo Corvino ha chiuso il primo colpo: si tratta di Nino Kukovec, attaccante classe 2001 del Maribor. A dare ...

Calciomercato Fiorentina - ritorno di fiamma per Giaccherini : la situazione : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è in grande ripresa, la squadra di Stefano Pioli ha disputato una partita veramente importante nella gara di campionato contro l’inter, un pareggio raggiunto nei minuti finali della gara grazie ad un gol di Simeone ma un dominio in campo in lungo e largo. La dirigenza viola nel frattempo è al lavoro sul fronte mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, importanti aggiornamenti nelle ...

Calciomercato Fiorentina - Antognoni allo scoperto : gli innesti e l’addio di Borja Valero : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina si prepara a scendere in campo, importante partita contro l’Inter. Prima del match interessanti indicazioni da parte di Giancarlo Antognoni, club manager del club viola ai microfoni di Premium: “Borja? Scelta reciproca. A Firenze ha fatto bene e anche lui ha scelto per una nuova esperienza. Per noi è un periodo buono, di 7 risultati utili di fila ma troviamo un ostacolo difficile e ...

LUCIANO SPALLETTI / Il tecnico pensa a Fiorentina-Inter : non basta il Calciomercato per migliorare : LUCIANO SPALLETTI, il tecnico pensa a Fiorentina-Inter che si gioca domani. Il calciomercato non è l'unico mezzo per migliorare le prestazioni di una squadra che vuole fare grandi cose.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:31:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - incontro con il Cagliari : movimento anche in entrata : Calciomercato Fiorentina – Stagione fino al momento altalenante in casa Fiorentina, la squadra di Stefano Pioli è reduce dal pareggio contro il Milan ed adesso si prepara per la gara contro l’Inter. Nel frattempo si pensa al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nelle ultime ore contatti con il Cagliari, l’obiettivo è riuscire a strappare il sì per Joao Pedro che sembra in uscita dal club sardo. Percorso inverso ...

Calciomercato Fiorentina : i 3 possibili acquisti secondo i quotidiani in edicola Video : Domani iniziera' ufficialmente il #Calciomercato invernale, quello di gennaio cosiddetto di riparazione. Tutte le squadre italiane potranno acquistare e cedere calciatori fino alle ore 23 del 31 corrente mese. Tra le societa' più attese c'è la #Fiorentina. Calciomercato Fiorentina: si cercano 3 rinforzi Corvino e Pioli hanno intenzione di muoversi Calciomercato Fiorentina su 3 reparti. Se i discorsi sul terzino sinistro e sul centrocampista ...

Calciomercato Milan - un rossonero vicino alla Fiorentina Video : La sessione di Calciomercato invernale è alle porte, per cui tutte le societa' del massimo campionato cominciano a prepararsi per rinforzare al meglio le proprie rose, cercando di completare qualche reparto che nei mesi precedenti ha dimostrato di avere qualche lacuna. Negli ultimi giorni sono emerse tante voci di mercato che hanno visto coinvolte diverse squadre, come ad esempio #Milan, #Fiorentina, Napoli e Juventus. I partenopei sono ...

Calciomercato Fiorentina - Hagi e Zekhnini in partenza : FIRENZE - Operazioni di mercato per la Fiorentina . Ieri l'ufficialità della permanenza di Gilberto in Brasile. Il brasiliano, dopo una stagione con il Vasco da Gama si è trasferito a titolo ...