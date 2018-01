Maltempo Genova | presidiati i fiumi e preallertati i volontari

Maltempo - Allerta Meteo/ Liguria - frane smottamenti a Genova : bollino arancione su Levante (oggi 27 dicembre) : Meteo, previsioni del tempo e Maltempo: oggi, 27 dicembre 2017. L'inverno è davvero arrivato con pioggia, neve e raffiche di vento. Le temperature a sorpresa salgono, ma c'è Allerta.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 13:00:00 GMT)

Maltempo Genova : riunito il comitato operativo comunale : Il Centro operativo comunale del Comune di Genova si e’ riunito stasera alle ore 17 e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta gialla per piogge diffuse dalle 18 di martedi’ 26 dicembre alle 15 di mercoledi’ 27 dicembre sul territorio del Comune di Genova diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano comunale di emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. Per tutta la ...

Maltempo e treni in tilt : dalla prefettura di Genova un piano per Rfi : Nel pomeriggio di ieri si è svolta in prefettura a Genova una riunione presieduta dal Prefetto Fiamma Spena per esaminare le criticità che hanno interessato il trasporto ferroviario in occasione delle avverse condizioni meteorologiche del 10 e 11 dicembre. Scopo dell’incontro, al quale hanno partecipato l’Assessore Regionale alla Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Fabrizio ...

Maltempo : la Procura di Genova apre un’inchiesta per il caos dei treni : Aperta un’inchiesta per i disservizi patiti dai passeggeri dei treni in transito in Liguria la settimana scorsa, con numerose corse cancellate e il convoglio Thello rimasto bloccato per oltre 4 ore con 400 passeggeri a bordo, a causa dell’ondata di Maltempo – neve e gelo – lungo la linea Milano-Genova. Il Procuratore aggiunto Paolo D’Ovidio ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti. La polizia ...

Maltempo Genova : tartaruga salvata nel porticciolo di Nervi : Una tartaruga scripta elegans di acqua dolce e’ stata salvata ieri in mare fra le onde e i detriti portati dalla mareggiata che si e’ abbattuta nel porticciolo di Nervi, nel levante di Genova. L’animale, probabilmente abbandonato nel torrente vicino, nel mare avrebbe rischiato di morire. A scorgerlo e’ salvarlo e’ stato un ragazzo che l’ha poi affidato ad un veterinario della zona che l’ha consegnata ...

Maltempo - la mia odissea ferroviaria sulla linea Genova-Milano : Oggi un viaggio di cinque ore e mezzo da Genova a Milano, dopo aver preso un locale da Principe a Arquata, poi un bus fino a Tortona e poi, dopo due ore di attesa, un regionale che si è fermato in tutte le stazioni fino a Milano Centrale. Ieri tutto il giorno a bivaccare alla stazione del capoluogo ligure dalle 7 del mattino fino alle 7 di sera per poi rinunciare e tornare chi a casa, chi in albergo. Genova per due giorni (e chissà domani) è ...

Maltempo Genova : cancellati 3 voli in partenza in mattinata : Tre voli in partenza sono stati annullati nelle prime ore di stamane dall’aeroporto genovese Cristoforo Colombo a causa del mancato arrivo ieri degli aerei che dovevano assicurare i collegamenti. Sono stati cancellati i voli per Monaco delle 6.05 della Lufthansa, il Parigi De Gaulle delle 7.05 di Aifrance e il Roma Fiumicino delle 8 di Alitalia. Il resto del traffico durante la giornata e’ stato regolare e i voli in partenza e in ...

Maltempo Genova : oggi chiuse alcune strutture Asl3 : In conseguenza del prolungamento dell’allerta meteo rossa nell’entroterra di Genova, la Asl 3 ha deciso di chiudere, oggi martedì 12 dicembre, alcune strutture. Resteranno chiuse per l’intera giornata le sedi di: Piazza Malerba a Busalla, via Trento e Trieste 130 a Borgo Fornari, nel Comune di Ronco Scrivia, Casella (centro prelievi presso Croce Verde), via della Provvidenza 60 a Torriglia. L'articolo Maltempo Genova: oggi ...

Maltempo : nevica su Torino - chiusa autostrada per Savona. Tromba d’aria a Genova - scuole chiuse in Toscana : Dopo il treno bloccato ieri nella neve, oggi diverse linee ferroviarie sono state chiuse in Liguria e in Piemonte. In Umbria c’è l’allarme vento. Traghetti fermi in Sicilia

Maltempo Genova - incidente camion : riapre la A10 Genova-Savona : E’ stato riaperto il tratto compreso tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova, sull’autostrada A10 Genova-Savona, che era stato chiuso a causa di un incidente che ha coinvolto un autoarticolato. Il mezzo occupava l’intera carreggiata e perdeva gasolio. Al momento, sul luogo dell’incidente avvenuto al km 35, si transita sulla sola corsia di sorpasso e si registrano cinque chilometri di coda. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Genova - albero cade su un pullmino : autista incolume : Sfiorata tragedia a fine mattinata per la caduta di un albero su un pullmino che stava percorrendo passo della Forcella, nell’entroterra di Genova fra Borzonasca e S.Stefano, in Val d’Aveto. L’autista del mezzo non ha riportato ferite mentre il veicolo e’ stato danneggiato in modo grave. A prestare soccorso all’automobilista sono stati i pompieri di Chiavari e gli operatori della Citta’ Metropolitana, giunti ...

Maltempo - situazione drammatica in Liguria : tracima il fiume Entella - tromba d’aria su Genova - venti a 165 Km/h e famiglie evacuate : Giornata davvero complicata per la Liguria, dove l’allerta rossa dovuta al Maltempo sta causando diversi problemi sia nel Genovese che in altre parti della regione. tracima il fiume Entella a Chiavari Il fiume Entella a Chiavari (Genova) ha tracimato dopo aver raggiunto i livelli di guardia ingrossato dai suoi principali affluenti, il Lavagna e lo Sturla, che raccolgono la pioggia dell’intera vallata. Spettacolare la portata ...

Maltempo Genova : tre voli dirottati e uno annullato : Tre voli in arrivo all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova sono stati dirottati per il Maltempo su altri scali e un volo in partenza da Genova per Napoli e’ stato annullato con i passeggeri trasferiti dopo lunghe attese nel capoluogo campano con un pullman. I gravi disagi nell’aeroporto di Genova si sono verificati intorno alle 13. Il volo della British Airways in arrivo alle 13, 15 da Londra e’ stato dirottato a ...

Maltempo - mareggiata a Genova : disagi | Live : Problemi alla circolazione di auto e treni. Milano e Torino imbiancate. Forte vento in Sicilia, corse annullate per isole