Maltempo | il mare è in tempesta e la crociera diventa un incubo Passeggeri | “Pensavamo

Maltempo : salvataggio in mare a Ostia : Tre persone sono state salvate questa mattina, a largo di Ostia: a bordo del loro catamarano, sono usciti in mare nonostante le condizioni meteomarine avverse. A causa del mare agitato, si sono trovati in difficoltà e non riuscivano più a governare l’imbarcazione di 12 metri, che ha anche cominciato ad imbarcare acqua. Lanciato l’SOS, la sala operativa della Capitaneria di Porto di Roma ha subito inviato da Fiumicino una motovedetta ...