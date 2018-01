Trump Vs Kim-Jong un | come funziona il pulsante nucleare?

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - gabrielezani007 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - novemberlein : RT @RenzoMattei: Volevo dire a Trump e a Kim che anche se non ho un bottone nucleare le sparo più grosse di tutti e due. - vicini_massimo : RT @RenzoMattei: Volevo dire a Trump e a Kim che anche se non ho un bottone nucleare le sparo più grosse di tutti e due. - _Goodtimes__ : RT @socgaudenti: Siamo abbastanza sicuri che il presidente della Liberia, George Weah, ce l'abbia più grosso e potente di Donald J. Trump e… - satireggiando : RT @socgaudenti: Siamo abbastanza sicuri che il presidente della Liberia, George Weah, ce l'abbia più grosso e potente di Donald J. Trump e… -

(Di sabato 6 gennaio 2018) La Corea del Nord, negli ultimi giorni, sembra stia tentando di modificare la propria modalita' di comunicazione con il mondo esterno mostrando un piccolo canale di apertura VIDEO anche se, per il momento, solo nei confronti di Seul. Di certo non si può parlare ancora di dialogo tra USA e Pyongyang dato che, negli ultimi giorni, è nato tra i due leader politici il litigio su Twitter riguardante il bottoneche ha sollevato più di qualche polemica. Il, infatti, nella realta' non esiste ed in caso di necessita', entrambi devono attenersi ad un protocollo ben preciso e prestabilito. USA Negli Stati Uniti solamente il Presidente può decidere VIDEO di utilizzare ile pare che nessuno si possa rifiutare. Per prima cosa, qualora il caso lo richieda, l'iter prevede la convocazione di una riunione con i principali collaboratori di fiducia che dovra' ...