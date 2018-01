Vaticano | Papa Francesco e il ' saluto' di Vittorio Feltri | ' Ecco l' unica occasione in cui

Vaticano - Papa Francesco umiliato da Ratzinger : il messaggio a Muller - il cardinale fatto fuori da Bergoglio : Benedetto XVI interviene nella disputa nemmeno più sotterranea tra Papa Francesco e in generale i 'bergogliani' (quella parte di Vaticano più aperta al mondo laico e anti-dogmatico) e i '...

Vaticano - Papa Francesco vede immigrati dappertutto e non parla mai di Cristo : Non osiamo certo spacciarci per teologi, ma crediamo di rimanere negli angusti limiti della cronaca se annotiamo che la continenza non è la virtù cattolica più frequentata da Papa Francesco. Ci riferiamo alla continenza verbale e mediatica, chiaramente, non ci permettiamo di esondare in ...

Vaticano - contro Papa Francesco la fronda africana : 'Sull'immigrazione sta sbagliando - restate qui da noi' : Insomma, i vescovi africani contro il Pontefice, il quale nell'omelia di Natale ha predicato a favore dell'invasione e della politica delle porte aperte. Insomma, il capo della religione cristiana ...

Vaticano Papa : se togliamo Gesù non c'è Natale - è un'altra festa - ma non è Natale : Con loro, in ogni tempo, Dio vuole costruire un mondo nuovo, un mondo in cui non ci sono più persone rifiutate, maltrattate e indigenti'. 'In questi giorni - ha concluso il Papa - apriamo la mente e ...

Vaticano - Luigi Bisignani contro Papa Francesco : 'In soffitta la messa di Natale. Che nostalgia degli altri pontefici' : ... che non solo deve fare i conti con le fronde sempre più agguerrite in Vaticano , ma anche con le dure critiche incassate per l'omelia in cui è tornato a predicare la politica delle porte spalancate ...

Vaticano - Papa Francesco contro Donald Trump e Israele : 'Gerusalemme - capitale di due Stati' : ... Papa Francesco ha parlato anche di Gerusalemme, la capitale contesa e la città in cui Donald Trump ha deciso di spostare l'ambasciata statunitense, facendo insorgere il mondo arabo. Il Pontefice, di ...

Vaticano - l'attacco a Papa Francesco da Diego Fusaro : 'La sua omelia per lo Ius soli ispirata da Soros' : All'attacco di Antonio Socci, che su Facebook ha puntato il dito contro 'l'ossessione politica' di Bergoglio, si è aggiunto il filosodo Diego Fusaro che accusa il Papa di continuare a fare propaganda ...

Vaticano - Comunità arabe : grazie Papa Francesco per il sostegno : Roma, 26 dic. (askanews) 'grazie a Papa Francesco'. Così affermano in una nota le Comunità del mondo arabo in Italia Co-mai, ed il 'Movimento Uniti per Unire' per l'appello del Pontefice in favore ...

Vaticano - L'appello del Papa per la Pace nel mondo : Vediamo Gesù nei bambini di tutto il mondo dove la Pace e la sicurezza sono minacciate dal pericolo di tensioni e nuovi conflitti. Preghiamo che nella penisola coreana si possano superare le ...

Vaticano - la benedizione di Natale di Papa Francesco : 'Per la Terrasanta due Stati e confini concordati' : Papa Francesco sceglie gli occhi dei bambini per ritrovare Gesù e il significato del Natale in tutti gli angoli del mondo teatro di sofferenza, dove 'soffiano venti di guerra e un modello di sviluppo ormai superato continua a produrre degrado umano, sociale e ambientale'. Nel messaggio di auguri che ...

Vaticano - Antonio Socci sull'omelia di Natale : 'Papa Francesco è ossessionato dai migranti' : Solo e sempre politica! Gli hanno ordinato di martellare su questo punto e lui da cinque anni bombarda quotidianamente'.

Vaticano Papa Francesco e il domino dei cardinali : dicasteri - ecco tutti i nuovi incarichi : Giorni di nomine e poltrone in Vaticano, distribuite da Papa Francesco . Insomma, non soltanto la politica si occupa della distribuzione del potere, ma anche la Santa Sede . E nell'infornata di nomine di cui dà conto La Stampa , il tema centrale è lo 'sviluppo umano integrale'. E così il Papa ...

Natale - Vaticano : per la messa del Papa riprese sperimentali in 8K : E’ in programma domani sera alle 21:30 la messa della Notte di Natale presieduta da Papa Francesco, nella Basilica di San Pietro: la celebrazione, prodotta da Vatican Media sotto l’egida della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, verrà diffusa in Mondovisione attraverso i consueti circuiti. Parallelamente sarà trasmessa live in chiaro via satellite anche nell’innovativo formato Ultra HD 4K grazie alla ...

Vaticano - Papa Francesco accerchiato. Il chierico : 'Siamo sfibrati - lo stanno mollando tutti' : Il vescovo 'venuto quasi dalla fine del mondo' è a capo della Chiesa da quasi 5 anni , ma la sua opera riformatrice si è impantanata: troppe fronde contro di lui, troppi passi in avanti e troppo ...