Patty Pravo Foto | il bacio con Cristiano Malgioglio diventa virale L' anno che verrà

Patty PRAVO/ Video - "In Italia solo uomini brutti. Per l'amore vado all'estero" (L'anno che verrà) : Video , PATTY PRAVO si racconta senza censure e parla del suo torbido rapporto con il sesso e soprattutto delle droghe. Che avventure assieme a Jimi Hendrix...(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 09:53:00 GMT)

Annunciato il tour di Patty Pravo …La cambio io la vita che : info biglietti in prevendita : Il tour di Patty Pravo è ufficiale. Dopo la biografia pubblicata qualche settimana fa, l'artista ha appena Annunciato una serie di date che la riportano sul palco a partire dal mese di febbraio. Secondo indiscrezioni, Nicoletta Strambelli avrebbe dovuto avviare la tournée in coppia con Ornella Vanoni, ma per il momento non ci sono tracce di un tour a due voci. Il titolo della tournée ricalca quello della sua biografia ...La cambio io la vita ...