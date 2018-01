F1 | Mondiale 2018 | quando le presentazioni delle scuderie? Il calendario e le date

F1 - Calendario Mondiale 2018 : tutte le date ed il programma. 21 Gran Premi per una stagione lunghissima da marzo a novembre : Il 2017 è pronto per salutarci ed il 2018 per entrare dalla porta principale. E’ opportuno presentarvi il Calendario del Mondiale 2018 di F1 con i suoi 21 appuntamenti in programma. Si incomincia il 25 marzo con il classico GP d’Australia a Melbourne e si termina il 25 novembre con l’ormai tradizionale chiusura ad Abu Dhabi sul tracciato cittadino di Yas Marina Godremo di uno show di gare serrate in 8 mesi, l’eterna lotta tra Ferrari e ...

MotoGP - Calendario Mondiale 2018 : tutte le date ed il programma. 19 Gran Premi per una stagione lunghissima da marzo a novembre : Il 2018 sarà un anno denso di eventi sportivi, come al solito, ed è giusto presentarvi il Calendario del MotoMondiale 2018. Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da marzo a novembre. Si inizierà come da tradizione a Losail in Qatar e si concluderà a Valencia con la novità della Thailandia. Il programma è davvero ...

"Nel 2018 la peggiore crisi umanitaria dalla Seconda Guerra Mondiale" - : Il dicastero britannico per lo Sviluppo Internazionale assegnerà altri 21 milioni di dollari al fondo delle Nazioni Unite per affrontare le crisi umanitarie. "Anche se il 2017 è stato un brutto anno ...

F1 : quanto costa la tassa di iscrizione ai team al Mondiale 2018? Ferrari e Mercedes che cifre! La vittoria paga… : Una domanda curiosa per il Circus della F1, ma forse non altrettanto per noi comuni mortali: quanto costa ai team di F1 iscriversi al Mondiale 2018? Ebbene andando a guardare quanto riportano i dati (fonte motorsport.com) c’è da rimanere impressionati. In buona sostanza la Fia raccoglie oltre 13.6 milioni di euro dalle squadre che prendono parte al campionato del mondo e la Mercedes e la Ferrari sono quelle che pagano le cifre più ...

Moto2 - Mondiale 2018 : tutti i piloti e le moto al via. L’elenco completo tra conferme e nuovi arrivi : Non manca molto all’inizio della stagione 2018 del motoMondiale. Sarà un’altra annata di spettacolo e divertimento per la moto2, da sempre rampa di lancio per i piloti che poi approderanno alla classe regina. Non sarà diverso quest’anno. Il ruolo di grande favorito spetta ad Alex Marquez, che lo scorso anno ha visto trionfare il suo compagno di squadra Franco Morbidelli. Sarà una stagione importante per lo spagnolo, chiamato ...

Nuoto sincronizzato - l’Italia ormai è una realtà Mondiale. Agli Europei 2018 obiettivo medaglie : La stagione 2018 vuole essere quella delle ulteriori conferme per il Nuoto sincronizzato italiano. Dopo due stagioni (2016-2017) nelle quali il movimento ha messo in mostra una crescita esponenziale suggellata dalle medAglie Agli Europei 2016 di Londra, dai piazzamenti degni di nota delle Olimpiadi di Rio 2016 ed ancor di più dall’oro e dall’argento iridati ottenuti nel duo misto con Giorgio Minisini assoluto protagonista in coppia ...

Motocross - Mondiale 2018 : il calendario completo e tutte le date. 20 Gran Premi da marzo ad ottobre : Saranno 20 i round del calendario iridato 2018 della MxGP.Un percorso assai variegato che andrà a toccare 16 Nazioni diverse (3 volte l’Italia) disputando il celebre Motocross delle Nazioni negli Stati Uniti il 7 ottobre. La partenza sarà in Argentina il 4 marzo sull’ormai noto sterrato di Neuquen mentre le novità sono rappresentate dall’appuntamento in Turchia e dall’ultimo atto di Imola, a 53 anni di distanza. Un tracciato ricavato in zona ...

Sollevamento pesi - il bronzo Mondiale di Nino Pizzolato un punto di partenza. Gli obiettivi dell'Italia per il 2018 : Pur avendo diverse atlete che gareggiano a livello internazionale, al momento nessuna è al livello delle migliori al mondo, in attesa che Giorgia Bordignon torni quella che ci ha fatto sognare alle ...

Sollevamento pesi - il bronzo Mondiale di Nino Pizzolato un punto di partenza. Gli obiettivi dell’Italia per il 2018 : Il 2017 del Sollevamento pesi italiano ha trovato ai Mondiali di Anaheim, in California, con la medaglia di bronzo di AntoNino Pizzolato nel totale nella categoria fino a 85 chilogrammi, il suo momento migliore. Un risultato che va a premiare il suo lavoro così come quello di tutta la nazionale, che è via via cresciuta nelle ultime stagioni a partire anche dalle categorie giovanili. Il 2017, in particolare, ha visto assoluto protagonista il ...

Karate - Italia per restare al vertice Mondiale nel 2018. Tanti volti nuovi per affiancare i veterani che continuano a vincere : Un’Italia competitiva in tutte le categorie. Questa è la sintesi di un 2017 in cui il team azzurro è riuscito a consolidarsi nel panorama internazionale a dispetto della competitività crescente, che consegue all’innesto della disciplina nel programma olimpico. Luigi Busà ha conseguito l’oro agli Europei e si è imposto anche in Premier League e nelle Series A, ergendosi nuovamente al primo posto del ranking mondiale, un ...

Superbike - Calendario Mondiale 2018 : tutte le date ed il programma. 13 Gran Premi da febbraio a ottobre : Il Mondiale 2017 di Superbike fa già parte dei ricordi, con il terzo successo consecutivo di Jonathan Rea in sella alla Kawasaki. E’ dunque opportuno proiettarsi alla prossima stagione che prenderà il via dal tradizionale round australiano di Phillip Island, previsto dal 23 al 25 febbraio 2018 per concludersi nel weekend di fine ottobre (25-27) sempre in Qatar. Le novità sono due: il ritorno del circuito ceco di Brno dall’8 al 10 giugno e ...

1° Gennaio 2018 celebrazione della giornata Mondiale per la Pace - Cammino di Pace Cittadino : E il rischio per tutti, è che davanti ad un mondo siffatto, ciascuno butti la sua di spazzatura. Non ci si deve però abituare alla violenza o al disordine; i fatti che accadono, non sono solo un ...

Moto3 - Mondiale 2018 : tutti i piloti e le moto al via. L’elenco completo tra conferme e nuovi arrivi : Il 18 marzo scatterà il motoMondiale 2018 con le tre classi moto3, moto2 e motoGP ad animare la scena sul tracciato di Losail (Qatar). Nella minima cilindrata ci sono cambiamenti e conferme tra i piloti che daranno battaglia per aggiudicarsi il titolo e raccogliere l’eredità dello spagnolo Joan Mir, salito di categoria (moto2). I favoriti, come al solito, saranno sempre gli iberici e quelli più pronti sembrano essere Jorge Martin ed Aron ...

MotoGP - Mondiale 2018 : tutti i piloti e le moto al via. L’elenco completo tra conferme e nuovi arrivi : Mancano 80 giorni esatti al via del Mondiale motoGP 2018. In occasione del GP del Qatar di Losail, consueto esordio della classe regina del motoMondiale, vedremo 24 piloti con diverse novità rispetto a dodici mesi fa. Se ai piani alti scuderie e protagonisti saranno gli stessi, le maggiori differenze le vedremo nella seconda parte del gruppo, anche per quanto riguarda i colori italiani, con l’approdo in motoGP di Franco Morbidelli, fresco ...