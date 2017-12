: RT @SkySport: Serie A 19° giornata ???? #VeronaJuve 1-3 Risultato finale Il riepilogo ?? - Arturychhh : RT @SkySport: Serie A 19° giornata ???? #VeronaJuve 1-3 Risultato finale Il riepilogo ?? - JoseAugustoMele : RT @SkySport: Serie A 19° giornata ???? #VeronaJuve 1-3 Risultato finale Il riepilogo ?? - ediedonald : RT @Gazzetta_it: #VeronaJuve 1-3: doppio, pazzesco #Dybala, a segno anche Matuidi e Caceres - RealTimeNews__ : RT @Gazzetta_it: #VeronaJuve 1-3: doppio, pazzesco #Dybala, a segno anche Matuidi e Caceres - Ricardo78429843 : RT @SkySport: Serie A 19° giornata ???? #VeronaJuve 1-3 Risultato finale Il riepilogo ?? -

Laresta in scia del Napoli (-1) aggiudicandosi al Bentegodi (1-3) il match con il. La partita si sblocca presto: 6', Matuidi è pronto a mettere in rete il pallone dopo un palo di Higuain. Tutto in discesa per i bianconeri che ripropongono Dybala fra i titolari. Già nel primo tempo due ghiotte chance per Higuain (al 40' clamorosa, para Nicolas). Pare tutto facile,non è così. Nella ripresa, inatteso pari gialloblù con Caceres (59', destro dal limite). Poi la Juve ritrova Dybala:doppietta 72' e 77'(Di sabato 30 dicembre 2017)