Serena Grandi | il figlio Edoardo | la dedica per Corinne Cléry

Serena Grandi : "Bancarotta fraudolenta? Non voglio più piangere. Avanti a testa alta" : Serena Grandi commenta in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Spy, in edicola da venerdì 22 dicembre, l'ultima disavventura giudiziaria che la vede coinvolta, proprio nel momento in cui sembrava aver ritrovato la serenità dopo il successo ottenuto al Grande Fratello Vip: Mi hanno sequestrato casa per due padelle e una forchetta. Sono scioccata. Mi hanno accusata di aver sottratto dal mio ristorante degli utensili. Dopo ...

Serena Grandi : rinviata a giudizio per bancarotta - rischia pignoramento casa : La popolare attrice Serena Grandi, tornata alla ribalta delle scene per via della sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, è stata rinviata a giudizio per bancarotta a causa del fallimento del suo ristorante 'La Locanda di Miranda'. In seguito alla situazione debitoria, l'attrice rischia anche il pignoramento della sua abitazione. La vicenda giudiziaria e le accuse rivolte alla Grandi Nonostante il ritorno al mondo dello ...

Serena Grandi accusata di bancarotta : "E' un grosso equivoco - sono innocente" : Ancora problemi per Serena Grandi. L'attrice "premio Oscar", pochi giorni fa, ha ricevuto l'avviso di rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta: è accusata di aver distratto beni strumentali (si parla di padelle e stoviglie per un valore di 1400 euro) dal fallimento del suo ristorante La locanda di Miranda a Rimini, chiuso nel 2015. "C'è stato un grosso equivoco. Perché avrei dovuto sottrarre i piatti e padelle del ristorante, fra ...