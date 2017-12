Disco di platino a Vasco Rossi e Maneskin | le ultime certificazioni Fimi del 2017

Taylor Swift : 'Reputation' è tre volte Disco di platino : Taylor Swift si sta adesso godendo la fama senza stare troppo sotto i riflettori, e mantenendo un certo distacco con il mondo delle celebrity. Che forse è la cosa che "paga" di più.

Le nuove certificazioni Fimi da Riki Disco di platino a Fedez e J-Ax triplo platino : Tantissime sono le nuove certificazioni Fimi per gli album e per i singoli più venduti di artisti italiani ed internazionali. A Riki è arrivato l'agognato disco di platino per il nuovo disco, Mania. Tra gli italiani, l'album Comunisti col Rolex di J-Ax e Fedez ha raggiunto la certificazione di triplo disco di platino, pochi giorni dopo il rilascio del repack, disponibile in tutti i negozi e in digitali con l'aggiunta di alcuni brani inediti. ...

CERTIFICAZIONI FIMI : J-AX & FEDEZ triplo platino - RIKI Disco di platino e poi... tanta musica rap nei singoli! : 100.000 unità tra streaming e download, e quindi doppio platino, per Salvador Dalì di Marracash & Gué Pequeno , Faccio un casino di Coez e Ricchi dentro di Ghali . Diversi singoli raggiungono il ...

Riki a Tu sì que vales 4 (video) viene premiato per il terzo Disco di platino e canta Se parlassero di noi : TELEVISIONI Rivediamo Riki a Tu sì que vales 4 (voto: 6,5) di sabato 11 novembre su Canale 5: canta Se parlassero di noi e viene premiato da Maria De Filippi per il terzo disco di platino. Se parlassero di noi, il testo e il video del nuovo singolo di Riki prosegui la letturaRiki a Tu sì que vales 4 (video) viene premiato per il terzo disco di platino e canta Se parlassero di noi pubblicato ...

Tu sì que vales 2017/ Esibizioni in diretta - penultima puntata : Riki Disco di platino (oggi 11 novembre) : Tu sì que vales 2017, anticipazioni e ospiti 11 novembre: Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni accolgono i nuovi talenti, Massimo Giletti ospite della serata.(Pubblicato il Sun, 12 Nov 2017 00:10:00 GMT)

Fabri Fibra : “Stavo pensando a te” è Disco di PLATINO : Più passa il tempo è più "Stavo pensando a te" di Fabri Fibra si riconferma una delle grandi hit di questa stagione. Proprio in questi giorni, il singolo ha raggiunto un altro super traguardo: è stato certificato disco di PLATINO! Le gioie per Fibra e i suoi fan non finiscono qui: il video della canzone ha superato le 10 MILIONI di view su YouTube! Grandi ...

Joanne di Lady Gaga è Disco di platino negli States : Indietro 24 ottobre 2017 ROMA – Joanne di Lady Gaga è disco di platino negli States. 1 milione le copie vendute nel paese. Un risultato che non poteva non essere riconosciuto dalla RIAA, la Recording Industry Association of America. Joanne diventa così il quarto album di platino della cantante. Miss Germanotta ha festeggiato, per la gioia […] L'articolo Joanne di Lady Gaga è disco di platino negli States sembra essere il primo su NewsGo.

Ed Sheeran da record : la sua 'Shape Of You' è 5 volte Disco DI PLATINO : Ed Sheeran e la sua 'Shape Of You' continuano a raccogliere successi. Dopo aver raggiunto in pochi mesi un MILIARDO di streaming ed essere stata per un bel periodo la canzone più ascoltata di tutti i tempi su Spotify , è tempo di un nuovo record . 'Shape Of You' è 5 volte DISCO di PLATINO in Gran Bretagna! Ciò vuol ...