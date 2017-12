UN POSTO AL SOLE Niko diventa l' avvocato di Guido e Vittorio? Anticipazioni 27

Anticipazioni Un POSTO al sole : DIEGO ha un malore e… : Il ritorno di DIEGO Giordano (Francesco Vitiello) a Un posto al sole creerà sin da subito dei problemi di gelosia con Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), ma ben presto le cose evolveranno in tutt’altra direzione e dunque questo rientro (tra l’altro atteso da anni dal pubblico della soap) farà da apripista ad una trama dal contenuto drammatico! Tutto inizierà la prossima settimana, quando arriverà il giorno della messa in onda della ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dall’1 al 5 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 1 a venerdì 5 gennaio 2018: Guido avrebbe voluto salutare l’alba del nuovo anno in tutta tranquillità, ma si ritroverà a vivere un capodanno particolare e irrequieto con Mariella e Cerruti. A consolarlo, la puntuale vicinanza di Raffaele e degli altri amici del Palazzo. È il giorno della messa in onda della finale di Chef Parade, ma Patrizio non è in vena di festeggiare; Raffaele ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 27 dicembre 2017 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 27 dicembre 2017: Diego (Francesco Vitiello) è tornato a Napoli, ma Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) – senza essere visto – capta una conversazione tra il fratello maggiore e Raffaele (Patrizio Rispo), da cui capisce quanto sia grande la disistima del padre verso di lui… Marina (Nina Soldano) intende punire Filippo (Michelangelo Tommaso) per essersene andato dai Cantieri e di ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : rivedremo SERGIO e BICE : Divertenti sviluppi in arrivo nel “variegato” mondo dei vigili urbani di Un posto al sole. Nei prossimi giorni vedremo Guido (Germano Bellavia) desiderare un tranquillo e “casalingo” passaggio tra 2017 e 2018, ma il simpatico vigile – “grazie” a Mariella (Antonella Prisco) e a Cerruti (Cosimo Alberti), sarà destinato a vivere un Capodanno molto più irrequieto di quanto lui avrebbe voluto… E non ...

Il segreto di Diego e la cattiveria di Salvo Prisco : Un POSTO al Sole Video : Continuano le coinvolgenti avventure dei personaggi della celebre soap partenopea Un Posto al Sole. Per questo nuovo anno, le loro vicende saranno molto animate e ricche di colpi di scena. Al centro delle trame della prossima settimana ci sara' in primo piano il figlio di Gaetano Prisco, Salvo che, perennemente a corto di denaro, decidera' di attuare un folle piano ai danni della piccola Sofia coinvolgendo anche altre persone. Anche Marina e ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 26 dicembre 2017 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 26 dicembre 2017: Raffaele (Patrizio Rispo) ha trascorso un Natale decisamente sottotono, tra il presepe rovinato dalle ingerenze del “solito” Otello (Lucio Allocca) e l’assenza da Napoli di Viola (Ilenia Lazzarin), Eugenio (Paolo Romano) ed il piccolo Antonio. In più il simpatico portiere si è convinto che lui e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) non hanno proprio nulla in ...

Un POSTO al Sole : anticipazioni 25 – 29 dicembre 2017 : Francesco Vitiello Anche quest’anno gli abitanti di Palazzo Palladini festeggiano il Natale in contemporanea con il pubblico, ma sarà un Natale difficile e molto poco festoso. Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda questa settimana, infatti, si acuiranno i conflitti tra i personaggi perchè i ritorni – quello di Diego (Francesco Vitiello) – e le forzate riunioni di famiglia causate dalle festività saranno l’occasione ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni : da lunedì 25 a venerdì 29 dicembre 2017 : Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della soap partenopea per l'ultima settimana del mese di dicembre.

Caterina Vertova riparte da 'Un POSTO al Sole' - sarà la "dark lady" Veronica : Caterina Vertova ricomincia da Un Posto al Sole. Sono passati 7 anni dal momento in cui l'attrice ha detto addio alla soap opera Centovetrine, anni in cui...

Un POSTO al Sole news - Caterina Vertova dal 9 gennaio nel cast : Caterina Vertova ha commentato cosi sul suo profilo ufficiale: “Così riparto da Un Posto al Sole“. L’attrice aveva, all’inizio della sua carriera, lavorato con Giorgio Strehler, quindi con Federico Fellini. Caterina Vertova, dal 9 gennaio 2018 ad Upas Dopo aver recitato in teatro con Giorgio Strehler è passata al cinema con Federico Fellini, quindi è approdata alle fiction e alle soap opera. Abbiamo ammirato la sua ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : CATERINA VERTOVA sarà VERONICA - la nuova dark lady : Ormai lo avrete capito: a Un posto al sole “cambia la musica” e, dopo una prima parte di stagione dedicata soprattutto al rapporto (peraltro finito male) tra Marina (Nina Soldano) e Matteo Serra (Luca Ward), ora per la Giordano è in arrivo una nuova avversaria: un personaggio femminile con caratteristiche da vera e propria dark lady! È ormai da diverso tempo che vi stiamo annunciando questo inedito ruolo, associandolo ad ...

Caterina Vertova : «Così riparto da Un POSTO al Sole» : Roma Termini, 1999. Una donna con un’impermeabile chiaro ferma un taxi alzando la mano come se fosse a Time Square. Chiede di essere portata alla Jack Norton, la boutique nel cuore di Roma che dirigerà di lì a pochi giorni e, nel frattempo, si accende una sigaretta suscitando le ire del tassista. La fiction era Commesse e l’attrice Caterina Vertova, che nella serie vestiva i panni di Francesca Carraro, uno di quei personaggi che ti ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 25 dicembre 2017 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 25 dicembre 2017: La settimana di Natale (che sarà anche contraddistinta dal ritorno di Francesco Vitiello nei panni di Diego Giordano) si apre con Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) che, dopo l’aspro scontro avuto da poco, affrontano il loro primo Natale da separati. Tra di loro ci sarà tanta tensione riguardo alla gestione di Bianca (Sveva Anna Carleo)… Raffaele ...