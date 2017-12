Pensioni | Berlusconi | minime a mille euro e sgravi per giovani | le novità

: Berlusconi oggi propone il Reddito di Cittadinanza. Ricapitolando: - 1000€ pensioni minime; - Ministero Terza età;… - ClaudioPerconte : Berlusconi oggi propone il Reddito di Cittadinanza. Ricapitolando: - 1000€ pensioni minime; - Ministero Terza età;… - AndreaSchiar : @berlusconi @renatobrunetta Per innalzare le pensioni, aumenterà anche le tasse o ha intenzione di piantare degli a… - Piero_Celani : RT @Agenpress: Centrodestra. Berlusconi. Sgravio fiscale totale per aziende che assumono i giovani. Pensioni minime a 1000 euro - https://t… - GOODMORNINGITA1 : @berlusconi Caro Silvio giusto pensare ai anziani pensionati ..... ma alzare le pensioni a 1000 euro senza abbassar… - arbalbinot : RT @Luciosalis: Ciccio, le persone in difficoltà ce le hai messe tu rubando a manetta, corrompendo e sfasciando tutto il Paese, che hai fat… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Rimane in primo piano il tema della riforma #in vista delle elezioni politiche del 2018. Il Movimento 5 stelle di Beppe Grillo e la Lega di Matteo Salvini propongono in sostanza l'abolizione della legge Fornero e l'introduzione di nuovi elementi di flessibilita' in uscita dal lavoro verso nuove forme di pensione anticipata VIDEOcapaci di creare nuove opportunita' occupazionali per ioltre che mandare in pensione gli ultrasessantenni beffati dalla riformavarata nel 2011 dal Governo Monti con il sostegno parlamentare della maggioranza di larghe intese., dibattito accesso in vista delle elezioni politiche del 2018 Per modificare profondamente la legge Fornero VIDEO anche Liberi e Uguali, la nuova formazione politica di sinistra guidata da Pietro Grasso, che sull'agenda sociale è vicina alle posizioni della Cgil di Susanna Camusso che non ha condiviso ...