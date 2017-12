Buon Natale Milano : L'orgoglio per quello che la città esprime in termini di cultura, economia e assistenza non deve farci dimenticare le tante povertà, le molte solitudini, le disoccupazioni che, se governa la ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Natale in Sicilia per il gieffino - l'argentina sola a Milano? : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser potrebbero passare il loro pimo Natale separati visto che il gieffino ha una serie di impegni in Sicilia, l'argentina rimarrà sola a Milano?(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 05:45:00 GMT)

Supermercati aperti a Natale/ Oggi 25 dicembre a Roma - Milano e Firenze : lista di centri commerciali e negozi : Supermercati aperti a Natale, Oggi 25 dicembre: Roma, Milano e Firenze, la lista dei centri commerciali e dei negozi con le saracinesche alzate. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 02:34:00 GMT)

Milano dal cuore grande non lascia solo nessuno - neppure a Natale : “Milano è sempre vicina alle persone che hanno bisogno di aiuto e sostegno: lo è ogni giorno dell’anno e lo manifesta con ancora più determinazione nei giorni di festa. Durante la consegna dei pacchi dono alle famiglie e, poi, ai…Continua a leggere →

Milano : africano si arrampica su albero di Natale per togliere la croce : Milano Un 21enne africano originario del Gambia si è arrampicato sull'albero di Natale in piazza Duca D'Aosta, davanti alla stazione Centrale di Milano, per togliere la croce. Il giovane, in stato di ...

Sfida a "Palle di Natale" fra Fedez e i ragazzi dell'Istituto Tumori di Milano : 'Non sappiamo perché Fedez abbia scelto un titolo uguale al nostro, ma noi lo interpretiamo come una Sfida. Fedez è un idolo per noi ragazzi e quindi accettiamo questa Sfida e rilanciamo: vieni a ...

Milano come Harlem : non è Natale senza i cori gospel : Tocca alla rovente anima black il compito di scaldare la metropoli intirizzita dal freddo all'inizio delle festività. Quest'anno è Harlem a farla da padrone in città, con protagonisti ben due cori ...

Smog Milano : a Natale scattano le misure di primo livello - dal 26 stop ai diesel euro 4 : “Con i dati Arpa di ieri siamo a 4 giorni consecutivi di superamento dei limiti di Pm10 e anche l’NOx è alto. Lunedì probabilmente scatteranno le misure di primo livello con blocco euro 3 e euro 4 diesel in città a partire dal 26 dicembre“: lo rende noto l’assessore alla Mobilità di Milano Marco Granelli sulla sua pagina Facebook. L'articolo Smog Milano: a Natale scattano le misure di primo livello, dal 26 stop ai diesel ...

