Cuffie speaker - ultime notizie delle 05:24:57 di martedì 8 agosto 2023

Gli auricolari o cuffie sono dispositivi in grado di far ascoltare ad un singolo ascoltatore una fonte audio (radio, walkman, lettore CD, smartphone, lettore MP3, ecc.) alla quale sono collegati. Inventato nel 1910 da Nathaniel Baldwin, questo dispositivo può essere monocassa o bicassa: in quest'ultimo caso permette l'ascolto stereofonico e su ogni cassa è impressa la lettera L (left, sinistra) o R (right, destra), ad indicare l'orecchio a cui va applicata.