Triplice omicidio in Australia: cucinò funghi velenosi per cena ai suoceri

Erin Patterson, casalinga australiana di 49 anni, è stata condannata per aver cucinato funghi velenosi in una cena che si è trasformata in tragedia, uccidendo tre persone care. La Corte Suprema di Victoria ha emesso il verdetto dopo un lungo processo di undici settimane. Un caso che sconvolge per la sua freddezza e inganno, lasciando aperti molti interrogativi sulla fragilità della fiducia familiare. La vicenda ci invita a riflettere sui rischi nascosti dietro le apparenze quotidiane.