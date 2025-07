Mario Adinolfi ricoverato d'urgenza dopo l'Isola dei Famosi: Un grande spavento, ma sto bene

Dopo il suo avventuroso viaggio sull’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi ha vissuto un'improvvisa emergenza che ha richiesto ricovero ospedaliero. Con grande senso di sollievo, il giornalista e politico rassicura i suoi fan: “Sto bene”. Un grande spavento che ricorderà, però, come un episodio passeggero, e ora è pronto a ripartire con energia. La sua testimonianza ci ricorda quanto sia importante prendersi cura della salute, anche nei momenti più inattesi.

Mario Adinolfi è stato ricoverato in ospedale poco dopo il rientro in Italia dall’Isola dei Famosi, dove ha partecipato come concorrente. A renderlo noto è stato lo stesso giornalista e politico attraverso un post pubblicato sui suoi profili social.

“Un gran bello spavento”, ha scritto Adinolfi, raccontando l’episodio che ha richiesto l’intervento dei medici. L’ex deputato del Partito Democratico ha spiegato di aver trascorso la prima notte a Roma in ospedale dopo il ritorno da 62 giorni in Honduras.

Leggi anche Isola dei Famosi, Mario Adinolfi si commuove per la figlia Clara: Papà ce la sta facendo

“Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento”, ha aggiunto Adinolfi. L’esperienza sull’isola, con un drastico calo di peso e uno stress fisico intenso, ha avuto effetti evidenti sul suo corpo.

“Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare”, ha scritto, rassicurando comunque i suoi follower sul fatto che le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’episodio ha destato attenzione tra fan e amici, che hanno commentato numerosi il post augurandogli una pronta ripresa.