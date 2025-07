Offerte su hardware e accessori MSI

Da domani all'11 luglio grandi sconti per i clienti Prime

Inizia domani l’Amazon Prime Day 2025, l'evento annuale di offerte riservate ai clienti Prime che quest’anno si concluderà l’11 luglio, e MSI annuncia oggi i prodotti che in questi quattro giorni di grandi offerte saranno disponibili a prezzi imbattibili per gli appassionati di tecnologia e videogiochi.

Leggi anche È arrivata l’estate, nuova promozione MSI

Chi è alla ricerca di componentistica di ultima generazione per aggiornare la propria postazione da gioco o lavoro potrà iniziare da una nuova estetica, con chassis delle famiglie MAG e MPG per tutti i gusti, per realizzare un sistema con CPU di ultima generazione, con schede madri con o senza connettività WiFi e soluzioni di raffreddamento a liquido ad hoc.

I diversi alimentatori, fino a 1000W, in promozione per il Prime Day sono pensati per supportare anche le più esigenti tra le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 50, che sarà possibile acquistare con sconti fino a 120 euro. Mouse e tastiere con prestazioni elevate e design d’impatto consentiranno di personalizzare la propria scrivania in ogni dettaglio.

Ricca la selezione di monitor, che include prodotti per il gaming e per la produttività su cui sarà possibile risparmiare fino a 400 euro rispetto ai prezzi “di listino”: dai monitor da gioco MPG 322URX e MPG 491CQPX agli eleganti prodotti per la casa e l’ufficio Modern MD342CQPW e PRO MP273U, sarà difficile non trovare in questa selezione il prodotto adatto alle proprie necessità.

E cosa troveranno quanti sono invece alla ricerca di un PC completo, già pronto per l’uso? Per gli appassionati di videogiochi saranno disponibili tre diverse configurazioni del desktop MSI MAG Infinite S3, mentre chi è alla ricerca di selezioni compatte potranno trovare fino a 150 euro di sconto sugli all-in-one Modern AM242 e Modern AM272P 1M e chi ha bisogno di una soluzione minimal per un media center o un PC da nascondere nell’arredamento dello studio o della sala potrà trovare a prezzi interessantissimi i mini PC Cubi N ADL-001BEU e Cubi 5 12M-402IT.