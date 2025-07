realme - le offerte in occasione dell'Amazon Prime Day

realme lancia le offerte in occasione dell'Amazon Prime Day: risparmi fino a 300 euro

Dall’8 all’11 luglio sconti imperdibili su modelli top come GT 7 Series, GT 6 Series, 14 Pro Series e realme P3

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo è entusiasta di presentare le sue offerte esclusive per l'Amazon Prime Day, in programma dall'8 all'11 luglio. Gli utenti potranno godere di incredibili risparmi fino a 300 euro sui più popolari smartphone realme, tra cui realme GT 7 Series, GT 6 Series, 14 Pro Series e realme P3.

Prezzi

Risparmi fino a 300 euro su alcuni degli smartphone realme più apprezzati. Di seguito le offerte:

realme GT 7 Pro è stato progettato per stabilire un nuovo standard negli smartphone flagship, grazie al processore Snapdragon 8 Elite e alle funzionalità AI all'avanguardia. Il suo successo su Amazon testimonia il suo appeal nel mercato di fascia alta.

I realme GT 7 e GT 7T ridefiniscono le prestazioni grazie ai processori Dimensity 9400e e 8400 Max di MediaTek. Entrambi sono dotati di una batteria Titan da 7000 mAh con ricarica da 120 W, che consente di effettuare ricariche complete di 45 minuti per un utilizzo continuo per tutto il giorno. Il GT 7 si distingue per un sistema a tripla fotocamera con sensore primario Sony IMX906 da 50MP e zoom ottico 2x, mentre il GT 7T privilegia la praticità con una configurazione a doppia fotocamera. Costruiti per durare nel tempo, entrambi i modelli sono dotati di resistenza alla polvere e all'acqua IP69/68/66, per garantire durata e prestazioni costanti in ambienti diversi.

realme 14 Pro+ è il primo smartphone al mondo sensibile al cambio di temperatura e che cambia colore. È dotato di una fotocamera principale Sony IMX896 OIS da 50 MP abbinata all'esclusivo teleobiettivo periscopico del segmento (sensore Sony IMX882 da 1/2"), che consente un SuperZoom da 120X per catturare dettagli lontani con una nitidezza da DSLR. Il dispositivo vanta la piattaforma 5G Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 3, una batteria da 5260 mAh con ricarica rapida da 80 W, un display AMOLED quad-curved bezel-less da 1,5 K e la certificazione rugged IP69/68/66 per riprese subacquee fino a 1 ora.

realme GT 6 stabilisce un punto di riferimento per gli smartphone di fascia media, incorporando caratteristiche premium tipicamente riservate ai dispositivi flagship. Dotato del potente processore Snapdragon 8s Gen 3, GT 6 offre prestazioni e reattività eccezionali per il multitasking, il gaming e l'intrattenimento.

Il realme P3 è uno smartphone 5G di fascia media che si distingue per il suo processore Snapdragon 6 Gen 4, abbinato a un'enorme batteria da 5260 mAh per un utilizzo prolungato. Supporta la ricarica rapida a 45W per un reintegro rapido dell'energia, mentre il suo profilo sottile di 7,97 mm garantisce la portabilità pur ospitando soluzioni di raffreddamento avanzate come una camera di vapore da 6050 mm² per gestire le termiche durante l'uso intensivo.