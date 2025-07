Recensione Soundcore Boom 3i di Anker: lo speaker Bluetooth impermeabile con bassi potenti e funzioni smart per l'estate

Se sei alla ricerca di uno speaker Bluetooth che unisca potenza, resistenza e funzionalità smart per le tue avventure estive, il Soundcore Boom 3i di Anker è la scelta ideale. Con una struttura robusta, impermeabile e dotato di bassi potenti, questo dispositivo garantisce musica di qualità ovunque tu sia, dal campeggio alla spiaggia. Scopri perché è diventato il compagno perfetto per le tue giornate all’aperto e come può trasformare la tua esperienza musicale estiva.

Il nuovo Soundcore Boom 3i di Anker si presenta come uno speaker Bluetooth portatile pensato per chi cerca resistenza, qualità audio e praticità. Con una struttura robusta e impermeabile, è ideale per accompagnare giornate all’aperto, dal campeggio alla spiaggia.

Dotato di certificazione IP68, il Boom 3i è completamente resistente all’acqua e alla polvere, incluso l’uso in acqua salata. Non solo galleggia, ma mantiene l’orientamento corretto per continuare a riprodurre musica anche durante l’uso in piscina o al mare. Il rivestimento anticorrosione garantisce la durata nel tempo, rendendolo adatto anche a condizioni ambientali estreme.

Le dimensioni compatte (210 x 85 x 78,5 mm) e la cinghia per il trasporto lo rendono facile da portare ovunque. Disponibile in diverse colorazioni, si adatta sia a uno stile sportivo sia casual, con un’estetica moderna e solida.

Dal punto di vista sonoro, il Boom 3i offre una potenza di 50 watt, con un sistema audio composto da woofer, tweeter e radiatori passivi. La tecnologia proprietaria BassUp 2.0 esalta le frequenze basse, garantendo un suono profondo e coinvolgente anche all’aperto. Il volume può raggiungere i 96 dB, sufficiente per coprire ampi spazi esterni senza distorsioni.

La qualità audio è ulteriormente migliorabile grazie all’equalizzatore personalizzabile via app. L’app Soundcore consente di regolare i parametri audio, gestire le luci LED dinamiche, abilitare modalità specifiche come PartyCast per la sincronizzazione di più speaker e sfruttare funzioni avanzate come il Voice Amplifier (che trasforma il dispositivo in un megafono) e l’Emergency Alarm, utile in situazioni di emergenza all’aperto.

Una delle funzioni più originali è il sistema Buzz Clean, che sfrutta le vibrazioni per rimuovere polvere o sabbia dalle griglie audio, mantenendo lo speaker pulito anche dopo l’uso su spiagge o sentieri polverosi.

La batteria integrata garantisce fino a 16 ore di autonomia con una singola carica, sufficienti per coprire l’intera giornata. In caso di utilizzo intensivo, con volume alto e luci attive, la durata può ridursi a circa 5 ore, mantenendo comunque un buon livello di prestazioni.

Il Bluetooth 5.2 assicura una connessione stabile e veloce con smartphone e tablet, anche a distanza. È possibile accoppiare due Boom 3i per ottenere un effetto stereo reale, ideale per creare un sistema audio più ampio durante feste o raduni.

Il Soundcore Boom 3i è disponibile qui su Amazon a un prezzo di 129,99€, ma ma durante il Prime Day (8-11 Luglio) sarà scontato a 99,99€. Le colorazioni includono nero, blu e verde, pensate per adattarsi a ogni stile.

Con un mix di design resistente, audio potente e funzionalità intelligenti, il Boom 3i si propone come una scelta interessante nella fascia sotto i 150 €, perfetto per l’estate e le attività all’aria aperta.