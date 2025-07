Mika annuncia il tour europeo 2026: due imperdibili concerti in Italia

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: Mika, la star internazionale del pop, annuncia il suo più grande tour europeo del 2026, con due imperdibili concerti in Italia. Dopo aver conquistato i palcoscenici di tutto il mondo, l’artista tornerà nel nostro paese per regalare emozioni autentiche e performance straordinarie. Non perdere l’occasione di essere parte di questa straordinaria tournée, perché il meglio deve ancora arrivare!

Mika, icona del pop internazionale, ha annunciato il suo più grande tour europeo da headliner previsto per il 2026. Il tour partirà il 6 febbraio dallo Zénith di Amiens, in Francia, e attraverserà diversi Paesi tra cui Francia, Italia, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi e Lussemburgo, per concludersi il 6 marzo alla Geneva Arena di Ginevra, in Svizzera.

Saranno due le date italiane incluse nel tour: il 2 marzo all’Unipol Arena di Bologna e il 4 marzo alle OGR di Torino. I fan più affezionati potranno accedere a una prevendita esclusiva riservata al fanclub ufficiale a partire dal 9 luglio, mentre la vendita generale dei biglietti sarà disponibile dall’11 luglio.

Leggi anche Recensione Mika and the Witch's Mountain (PS4)

Parallelamente alla preparazione del tour, Mika è impegnato nella realizzazione del suo nuovo album in uscita a fine 2025. “Il lavoro per questo nuovo album è iniziato tornando a scrivere canzoni da solo al pianoforte, senza filtri e restando il più possibile fedele a me stesso", ha spiegato l’artista. "Le canzoni sono diventate un’esplosione di energia caleidoscopica, tanto eccentrica e psichedelica quanto melodica”.

La produzione dell’album è stata affidata a Nick Littlemore (Empire Of The Sun, Pnau), con cui Mika ha costruito un universo sonoro “gioioso ed eclettico”. Le registrazioni si sono svolte in località sparse nel mondo, da Montreal a un piccolo villaggio in Toscana, fino a Bangkok. Il risultato è un progetto di musica dance, ricco di sintetizzatori e liberato da ogni convenzione.

“Non vedo l’ora di presentare questa nuova e audace creatività ai miei fan in una serie limitata di concerti davvero speciali”, ha dichiarato Mika.

L’artista continua a essere una figura di rilievo sulla scena internazionale. Ha recentemente condotto i David di Donatello, concluso la terza stagione del popolare show britannico 'The Piano' accanto a Jon Batiste ed è stato scelto come coach della versione spagnola di The Voice (La Voz) per il 2025.

In ambito commerciale, Mika è stato nominato ambasciatore del marchio di champagne Nicolas Feuillatte. Il 2 luglio ha inoltre ricevuto a Londra il prestigioso Nordoff Robbins Global Impact Award, riconoscimento che celebra il suo impatto nel mondo della musica e dell’impegno sociale.