Aurora Maniscalco, hostess morta a Vienna: il fidanzato indagato per istigazione al suicidio

L'intera comunità è sconvolta dalla tragica scomparsa di Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di 24 anni, morta a Vienna in circostanze ancora da chiarire. Mentre si attende l'autopsia e le indagini si approfondiscono, il coinvolgimento del suo fidanzato come possibile istigatore apre nuovi scenari. La speranza è che le verità emergano, per fare luce su questa tragedia che ha colpito tutti noi.