Sinner-Dimitrov a Wimbledon 2025: orario, precedenti e diretta tv streaming

Jannik Sinner torna sotto i riflettori di Wimbledon 2025, pronto a sfidare Grigor Dimitrov negli ottavi di finale. Un incontro imperdibile che promette emozioni e spettacolo, trasmesso in diretta tv e streaming. Il match sul Campo Centrale, in programma alle 14:30, rappresenta un momento cruciale per il talento italiano. Con precedenti avvincenti alle spalle, questa sfida potrebbe scrivere una nuova pagina di storia. Rimani con noi per scoprire come andrà a finire.