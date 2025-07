Lo Zoo di Londra nel nuovo Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Un lancio davvero fuori dal comune quello scelto da Tony Hawk per presentare il nuovo attesissimo Tony Hawk's™ Pro Skater™ 3 + 4, in uscita l’11 luglio: la leggenda dello skateboarding si è infatti recata allo Zoo di Londra, che diventa protagonista sia nella realtà che nel mondo virtuale.

La scelta della location non è casuale: lo Zoo di Londra sarà uno dei livelli giocabili all’interno del gioco, permettendo ai fan di sfrecciare con lo skateboard tra animali e ambientazioni ispirate al celebre parco zoologico. Un’occasione unica per vedere dal vivo ciò che presto si potrà vivere anche su console.

Durante la visita, Tony Hawk ha vissuto un’esperienza davvero speciale incontrando “Tony Hawk”, una splendida Poiana di Harris appena arrivata allo zoo e ribattezzata così proprio in suo onore. Lo skater si è cimentato nell’addestramento dell’animale insieme allo staff dello zoo, indossando il guanto da falconiere e aiutando la poiana a prepararsi per le future dimostrazioni di volo aperte al pubblico.

«È stato incredibile visitare finalmente lo Zoo di Londra, festeggiare il lancio del nuovo gioco, conoscere la poiana che porta il mio nome e persino fare skate tra i suoi viali», ha raccontato Tony Hawk. «Questo evento è stato pensato per celebrare un luogo iconico, che ora avrà un posto d’onore anche nel nostro videogioco. È stato emozionante poter vedere dal vivo gli scenari che abbiamo ricreato digitalmente.»

Anche Claire Marshall, responsabile delle partnership di ZSL (l’organizzazione benefica che gestisce lo zoo), ha espresso entusiasmo: «Siamo felicissimi di aver accolto Tony Hawk qui da noi, di avergli fatto conoscere la nostra poiana e mostrato il lavoro di cura e conservazione che portiamo avanti ogni giorno. Vedere lo Zoo di Londra inserito in un videogioco così famoso è davvero emozionante! Il prossimo anno celebreremo il bicentenario dello zoo, ma questa giornata resterà sicuramente tra i nostri ricordi più belli.»

Per sottolineare l’impegno verso la tutela degli animali, Activision effettuerà una donazione a favore dello Zoo di Londra, destinata in particolare alla cura della poiana Tony per tutto l’anno.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 sarà disponibile dall’11 luglio su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e 5, Steam, Battle.net, Microsoft PC Store, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Il gioco ripropone tutti i parchi originali e ne aggiunge di nuovi come Waterpark, Pinball e Movie Studio. Nel roster troveremo sia leggende storiche come Tony Hawk e Bam Margera, sia giovani talenti come Rayssa Leal e Yuto Horigome.

Oltre alle classiche modalità Carriera e multiplayer cross-platform, il remake offre nuovi strumenti di creazione, la modalità New Game+ e tante altre novità.