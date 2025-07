Formula 1, trionfo di Norris GP Silverstone: disastro Ferrari con Leclerc fuori dai punti

Lando Norris domina il Gran Premio di Silverstone, conquistando il suo ottavo trionfo in Formula 1 e il quarto in questa stagione. Mentre Norris festeggia, la Ferrari vive un altro weekend difficile: Leclerc fuori dai punti e un disastro che alimenta le critiche. Una corsa emozionante che conferma come il talento britannico si stia affermando come protagonista indiscusso, lasciando il pubblico senza fiato e i tifosi Ferrari a riflettere sul futuro.