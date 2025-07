Bolzano, finto badante arrestato: era ricercato per un omicidio in Tagikistan

A Bolzano, un uomo di 45 anni si è finto badante, ma nascondeva un oscuro passato. Ricercato per un omicidio avvenuto nel 2000 in Tagikistan, era riuscito a vivere in Italia dichiarandosi cittadino afgano. L’arresto, frutto di un’indagine intricata coordinata dall’Interpol, ha svelato una verità sconvolgente: dietro la maschera di facili affetti si celava un criminale internazionale. La sua cattura rappresenta un importante traguardo nella lotta al crimine transnazionale.