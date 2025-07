Alluvione in Texas, almeno 82 morti: tra le vittime 28 bambine. Ancora 41 dispersi

Una tragedia senza precedenti scuote il Texas centrale, dove un’alluvione devastante ha causato almeno 82 vittime, tra cui 28 bambine innocenti. La furia delle acque ha travolto comunità intere, lasciando dietro di sé dolore e distruzione. La conta dei dispersi è ancora aperta, e la speranza di trovare sopravvissuti si fa strada tra le macerie. La solidarietà e il supporto internazionale sono ora più che mai fondamentali per ricostruire questa terra ferita.

È salito ad almeno 82 il bilancio delle vittime della violenta alluvione che ha colpito il Texas centrale lo scorso 4 luglio. Tra i morti si contano anche 28 bambine, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

La situazione più drammatica si registra nella contea di Kerr, dove il fiume Guadalupe è esondato provocando devastazioni. Almeno 40 adulti e 28 bambini hanno perso la vita nella sola area colpita dall’esondazione.

I soccorritori sono ancora impegnati nelle ricerche di 41 persone disperse. Tra queste ci sono 10 ragazze e un’animatrice del Camp Mystic, un campo estivo per ragazze situato lungo le sponde del fiume, travolto dalla piena quando il livello dell’acqua è salito di oltre sei metri in meno di due ore.

Per affrontare l’emergenza sono stati impiegati oltre 100 mezzi di soccorso tra unità aeree, terrestri e nautiche. La Guardia Nazionale del Texas e la Guardia Nazionale Aerea hanno utilizzato elicotteri Black Hawk per supportare le operazioni di ricerca e salvataggio.

Secondo quanto comunicato dall’esercito del Texas, le squadre di soccorso hanno finora recuperato 520 persone, di cui 361 evacuate via aerea con elicotteri e 159 messe in salvo via terra.

Nel frattempo, il maltempo continua a rappresentare una minaccia: nuove precipitazioni stanno già facendo crescere il livello dei corsi d’acqua nella contea di Kerr. Lo sceriffo ha lanciato un nuovo allarme per il rischio di ulteriori esondazioni.

Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha dichiarato che le inondazioni improvvise rappresentano ancora un pericolo concreto per molte aree dello Stato, con previsioni che indicano l’arrivo di piogge più intense nei prossimi giorni.