Kingston introduce un nuovo formato per gli SSD NV3 PCIe 4

Kingston Digital Europe Co LLP, azienda produttrice di memorie flash affiliata a Kingston Technology Company, Inc. leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha annunciato oggi di aver ampliato i formati disponibili del suo drive SSD NV3 PCIe 4.0 NVMe, affiancando al formato 2280 già esistente il nuovo M.2 2230, destinato agli utenti che desiderano poter effettuare un upgrade dello storage NVMe con un dispositivo ad alta velocità e a basso consumo, adatto ai laptop e alle console portatili da gioco compatibili1.

Il drive SSD NV3 PCIe 4.0 NVMe 2230 di Kingston ha un design compatto single-sided M.2 2230 (22x30 mm), che consente di espandere lo spazio di archiviazione fino a 2 TB2 nei sistemi caratterizzati da spazio interno limitato. Grazie a un controller NVMe Gen 4x4, il drive NV3 2230 offre velocità di lettura/scrittura che arrivano fino a 6.000/5.000 MB/s3, rendendo il sistema più reattivo e in grado di gestire un'ampia tipologia di carichi di lavoro.

"Siamo lieti di ampliare la nostra offerta con l'SSD NV3 2230, perché permetterà agli utenti di migliorare non solo i loro device, ma anche la loro esperienza d'uso, sia per il lavoro che per il gioco", ha dichiarato Tony Hollingsbee, SSD business manager, Kingston EMEA. "Il drive NV3 2230 offre velocità e affidabilità, dimostrandosi così ideale per i creatori di contenuti e i gamer che desiderano prestazioni migliori".

Disponibile con capacità che vanno da 500GB a 2TB, il drive NV3 2230 offre agli utenti uno storage in grado di ospitare una serie di applicazioni, file, giochi e tanto altro ancora. Il drive NV3 include anche un anno gratuito del software Acronis® True Image for Kingston, oltre all'applicazione Kingston SSD Manager, consentendo agli utenti di monitorare lo stato del drive e l'utilizzo del disco, aggiornare il firmware del drive e cancellare i dati in modo sicuro.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: kingston.com.

Funzionalità e caratteristiche tecniche del drive SSD 2230 NVMe NV3 PCIe 4.0 :

· Formato: M.2 2230

· Interfaccia: NVMe PCIe 4.0 x4

· Capacità2: 500GB, 1TB, 2TB

· Velocità di lettura/scrittura sequenziale3:

· 500GB – 5.000/3.000MB/s

· 1 TB – 6.000/4.000MB/s

· 2TB – 6.000/5.000MB/s

· NAND: 3D

· Resistenza (byte totali scritti)4:

· 500GB – 160TB

· 1TB – 320TB

· 2TB – 640TB

· Temperature di stoccaggio: -40°C ~ 85°C

· Temperature di funzionamento: 0°C ~ 70°C

· Dimensioni: 22mm x 30mm x 2,3mm

· Peso:

· 500GB – 2,6g

· 1TB - 2TB – 2,8g

· Vibrazioni a riposo: 20G (20-1000Hz)

· MTBF: 2.000.000 ore

· Garanzia/supporto5: 5 anni di garanzia limitata con servizio di supporto tecnico gratuito

