Matt Cameron lascia i Pearl Jam dopo 27 anni: addio al batterista simbolo della band

Dopo 27 anni di energia e passione, Matt Cameron lascia i Pearl Jam, segnando la fine di un'epoca. Con un messaggio emozionante, il batterista ha ringraziato la band e i fan per un viaggio indimenticabile. La sua partenza apre un nuovo capitolo per il gruppo, che continua a scrivere la propria storia senza di lui. È un arrivederci o un addio? Solo il tempo lo dirà.

Matt Cameron ha annunciato ufficialmente la sua uscita dai Pearl Jam, mettendo fine a un legame musicale durato ben 27 anni. Il batterista ha condiviso la notizia attraverso un messaggio emozionante pubblicato sul suo profilo Instagram e su quello della band.

“Dopo 27 anni fantastici, ho compiuto gli ultimi passi sulla pedana della batteria per i mitici Pearl Jam. Un grande amore e rispetto a Jeff, Ed, Mike e Stone per avermi invitato nella band nel 1998 e per avermi dato un'opportunità che capita una sola volta nella vita, piena di amicizie, arte, sfide e risate. Sarò eternamente grato al gruppo, allo staff e ai fan di tutto il mondo. È stato un viaggio incredibile. Seguiranno altri aggiornamenti. Vi ringrazio tutti dal profondo del cuore”, ha scritto Cameron.

L’addio del batterista ha suscitato una reazione sentita da parte dei membri storici della band: Eddie Vedder, Mike McCready, Stone Gossard e Jeff Ament hanno condiviso un messaggio di affetto e riconoscenza per il compagno di palco.

“Da essere uno dei nostri primi eroi musicali con gli Skin Yard e i leggendari Soundgarden fino a suonare nei nostri primi demo nel 1990, Matt Cameron è stato un musicista e batterista unico e autenticamente potente. Ha guidato gli ultimi 27 anni di concerti dal vivo e registrazioni in studio dei Pearl Jam. È stato un capitolo profondamente importante per il nostro gruppo e gli auguriamo il meglio per sempre. Ci mancherà profondamente e sarà per sempre nostro amico nell'arte e nella musica”, si legge nel post condiviso dal gruppo.

Cameron, già noto per la sua militanza nei Soundgarden, era entrato nei Pearl Jam nel 1998 e da allora aveva contribuito alla realizzazione di numerosi album e tournée internazionali, diventando un punto di riferimento imprescindibile nel suono della band.