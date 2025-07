Sciopero treni 7 e 8 luglio: disagi in tutta Italia, treni garantiti e info utili

Lo sciopero dei treni in programma il 7 e 8 luglio sta causando disagi su tutto il territorio italiano, con cancellazioni e ritardi che coinvolgono sia le tratte a lunga percorrenza sia i servizi regionali. È importante conoscere le garanzie di viaggio e le info utili per affrontare al meglio questa fase. Ecco tutto ciò che devi sapere per muoverti con più consapevolezza durante queste giornate di protesta.