Maltempo a Milano, donna muore travolta da un albero: fulmine su treno Italo, allerta anche a Roma

Al maltempo che ha sconvolto Milano e dintorni, si aggiungono eventi drammatici e allerte in tutta Italia. Una donna ha perso la vita a Robecchetto con Induno, travolta da un albero durante un temporale improvviso, mentre un fulmine ha colpito un treno Italo e si registra allerta anche a Roma. Questi eventi ci ricordano quanto sia importante prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e rimanere sempre aggiornati.

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la Lombardia nel pomeriggio di domenica 6 luglio, causando gravi disagi e una vittima. A Robecchetto con Induno, in provincia di Milano, una donna di 63 anni ha perso la vita travolta da un albero durante un temporale improvviso. La vittima, residente a San Vittore Olona, stava rientrando da una passeggiata con due amici quando un grosso albero si è abbattuto sul gruppo.

I due accompagnatori, un uomo e una donna, sono rimasti feriti: la donna è stata trasportata in elicottero all’ospedale Sant’Anna di Como, mentre l’uomo è stato ricoverato a Legnano in codice giallo.

Dalle 17, il maltempo ha investito Milano e provincia con forti raffiche di vento e pioggia intensa. I vigili del fuoco hanno effettuato oltre cinquanta interventi in poche ore, soprattutto per alberi caduti, allagamenti in cantine e locali sotterranei, e cartelloni pubblicitari divelti. Le zone più colpite risultano quelle a ovest del capoluogo lombardo.

A piazza Baiamonti, nel centro di Milano, è stato necessario rimuovere un grosso albero caduto sulla carreggiata. Le squadre del distaccamento di Marcello sono state tra le prime a intervenire. Entro la serata si prevede che gli interventi possano arrivare a quota cento.

Nel frattempo, a Melegnano, lungo la linea ferroviaria Milano-Bologna, un treno ad alta velocità di Italo è stato colpito da un fulmine. Non si segnalano feriti, ma si sono registrati ritardi e disagi alla circolazione ferroviaria.

Anche Firenze è stata investita da un’improvvisa bomba d’acqua che ha causato allagamenti e difficoltà nella circolazione. A Roma, dopo settimane di caldo torrido, si attende la pioggia per lunedì 7 luglio, con allerta meteo prevista nel corso della giornata.