Bondeno, bimbo di 4 anni esce di casa mentre la mamma fa la doccia: salvato dai Carabinieri

Momenti di paura e speranza si sono vissuti ieri sera a Bondeno, quando un bambino di soli 4 anni è uscito di casa mentre la madre era impegnata a fare la doccia. La giovane mamma, preoccupata per il silenzio del piccolo, ha iniziato a cercarlo senza successo, fino al tempestivo intervento dei Carabinieri. Un salvataggio che dimostra ancora una volta l’importanza della prontezza e del cuore della nostra comunità.

Momenti di apprensione nella serata di ieri a Bondeno, in provincia di Ferrara, dove un bambino di appena 4 anni è uscito da casa senza che la madre se ne accorgesse. La donna, una giovane mamma, si era assentata pochi minuti per fare una doccia, ma al termine non ha più trovato il figlio in casa.

Preoccupata per il silenzio del piccolo, ha iniziato a cercarlo tra le stanze, rendendosi conto con sgomento che il bambino si era allontanato. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, il piccolo sarebbe riuscito a scavalcare una finestra del piano terra e, una volta fuori, ha iniziato a camminare da solo verso il vicino supermercato, luogo che frequentava abitualmente con i genitori per acquistare la merenda.

Fortunatamente, una giovane donna – moglie di un carabiniere – lo ha notato da solo per strada e, intuendo che qualcosa non andasse, lo ha fermato e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

I militari dell’Arma sono intervenuti in pochi minuti e hanno ricostruito la vicenda, rintracciando la madre e riconsegnandole il figlio. La donna, visibilmente provata, ha potuto riabbracciare il bambino sano e salvo.

Grazie all’intervento tempestivo della passante e alla prontezza dei Carabinieri, l’episodio si è concluso senza conseguenze. L’accaduto ha comunque fatto emergere quanto possano essere delicati anche solo pochi minuti di distrazione quando si hanno bambini piccoli in casa.