Mariia Buhaiova scomparsa a Carovigno: 18enne ucraina sparita durante uno stage in villaggio turistico

Proseguono senza sosta le ricerche di Mariia Buhaiova, la giovane ucraina scomparsa venerdì scorso a Carovigno, durante uno stage in un villaggio turistico. L’assenza dell’18enne sta sconvolgendo la comunità locale e le autorità, che si sono mobilitate per trovarla al più presto. La sua storia suscita preoccupazione e solidarietà, mentre si intensificano gli sforzi per fare luce sulla scomparsa e riportarla a casa.