Top&Flop – Napoli-Venezia | Gol vittoria di Raspadori e il Napoli riconquista la vetta

Il, con il quinto successo per 1-0 e il decimo clean sheet (miglior difesa del campionato), batte un buone riprende la testa della classifica insieme all’Atalanta. Ilcostruisce tante occasioni da rete, tira ben 25 volte ma è molto impreciso o sfortunato come nell’occasione del palo colpito da Lukaku che nel primo tempo fallisce anche un rigore. La punta belga è sembrata più in forma delle ultime uscite, sfiorando il gol in almeno tre occasioni e ben riuscendo a smistare tanti assist per i compagni che però non concretizzano. Ancora una prestazione di alto livello di Neres. Complimenti a mister Conte che con laodierna ha raggiunto quota 500 punti da allenatore in serie A. Adesso sarà decisivo il mercato di gennaio, là si capirà se ilpotrà lottare fino alla fine per la conquista del tricolore.