Ilfattoquotidiano.it - Russia, condannato a 15 anni cittadino Usa per spionaggio: regime carcerario “rigido

Negli ultimilaha arrestato ediversi cittadini statunitensi o con doppia nazionalità, alcuni dei quali sono stati liberati tramite scambi di prigionieri. Fra questi, il reporter del Wall Street Journal Evan Gershkovich,anch’egli perin luglio e rilasciato in agosto. Nei giorni scorsi un tribunale di Mosca haunstatunitense, Gene Spector, a 15di” in una colonia penale con l’accusa di “”. L’uomo è statoanche al pagamento di una multa di 14 milioni di rubli, ovvero circa 134mila euro. Spector, nato e cresciuto a San Pietroburgo, si era trasferito negli Usa dove aveva ottenuto la cittadinanza. Era già statoin passato in un caso di corruzione.Il tribunale di Mosca ha inflitto la pena a Spector tenendo anche conto della condanna già ricevuta inper corruzione, ha riferito l’agenzia di stampa statale Ria Novosti, che ha pubblicato una foto dell’uomo nella gabbia degli imputati, con occhiali e una giacca scura.