La Promessa Anticipazioni Spagnole | Arriva Julia Ecco Cosa Nasconde!

Nuove trame e colpi di scena a Laentra in scena con un piano di vendetta contro Curro. Ma l’odio si trasformerà in amore?La: un nuovo arrivo sconvolge le trame della soapNella tenuta dei Luján, una misteriosa figura femminile è pronta a stravolgere gli equilibri. Si chiamae porterà con sé un passato pieno di segreti e un legame inaspettato con Curro. Ledella soap La, in onda su Rete4, ci svelano che il conflitto della Prima Guerra Mondiale sarà il catalizzatore di eventi drammatici e inaspettati. Manuel e Curro, animati da ideali di giustizia, partiranno volontari per il fronte. Nonostante tornino fisicamente incolumi, la guerra lascerà cicatrici profonde, soprattutto nell’animo di Curro, che dovrà affrontare non solo i traumi del passato, ma anche il confronto con una donna decisa a fargli pagare il prezzo di vecchie colpe.