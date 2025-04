That’s Napoli Show …Mistery al teatro Augusteo

teatro Augusteo di Napoli si riempie di note, melodie, voci e canzoni che prendono vita nel “That’s Napoli Show .Mistery”, in scena da venerdì 25 aprile a domenica 4 maggio. Uno spettacolo coinvolgente, diretto dal M.° Carlo Morelli, con la partecipazione di Veronica Mazza e. Napolitoday.it - “That’s Napoli Show …Mistery” al teatro Augusteo Leggi su Napolitoday.it Il palcoscenico deldisi riempie di note, melodie, voci e canzoni che prendono vita nel “.Mistery”, in scena da venerdì 25 aprile a domenica 4 maggio. Uno spettacolo coinvolgente, diretto dal M.° Carlo Morelli, con la partecipazione di Veronica Mazza e.

Potrebbe interessarti anche:

“Motor Show Italia” arriva a Napoli Fuorigrotta. Uno spettacolo per rivivere Fast & Furious e Saetta Mc Queen

Dal 15 marzo al 27 aprile 2025 arriva a Napoli Fuorigrotta il “Motor Show Italia”. Uno spettacolo mozzafiato per rivivere la saga di Fast & Furious e quella di Saetta Mc Queen o divertirsi a ...

Musica, Mike Terrana a Napoli con Gianni Fiorellino: rock show all’Arena Flegrea

Il batterista Mike Terrana, icona della musica rock e metal, suonerà a Napoli per Gianni Fiorellino. Lo annuncia lo stesso musicista statunitense in un video messaggio, condiviso sui social, in cui ...

Il Napoli tiene in vita il campionato: show di McTominay e Lukaku contro l'Empoli

Napoli-Empoli 3-0 MARCATORI : 18'pt e 16'st McTominay, 11'st Lukaku. NAPOLI (4-3-3) : Meret 6.5; Mazzocchi 6.5 (30'st Spinazzola 6), Rrahmani 6, Jesus 6 (27'st Marin 6), Oliveira 6.5; Gilmour 6.5 ...

"Vive Napoli al 100%", Peppe Iodice esalta Conte: la reazione del mister in diretta tv | VIDEO. Napoli, morta la star di TikTok Mister Pella Pazzo: l'ultimo video poche ore prima della morte. Juventus-Lazio, Allegri s'infuria con Di Maria: urla terrificanti del mister (VIDEO). Ne parlano su altre fonti