Allarme rosso per i lavori giubilari in ritardo c è il rischio di perdere i fondi

lavori giubilari sono in ritardo. Alcuni, addirittura, non hanno neanche il cronoprogramma con il rischio concreto di perdere i fondi. È Allarme rosso nel VI municipio di Roma. Nel corso dell’ultima seduta della commissione speciale Giubileo sono emerse criticità importanti sull’utilizzo dei. Romatoday.it - Allarme rosso per i lavori giubilari in ritardo, c'è il rischio di perdere i fondi Leggi su Romatoday.it sono in. Alcuni, addirittura, non hanno neanche il cronoprogramma con ilconcreto di. Ènel VI municipio di Roma. Nel corso dell’ultima seduta della commissione speciale Giubileo sono emerse criticità importanti sull’utilizzo dei.

Potrebbe interessarti anche:

“Giglio deve uscire immediatamente”. Grande Fratello, allarme rosso: fatti gravi, pubblico preoccupato

Il nome di Giglio, all’anagrafe Luca Giglioli, è spesso al centro delle dinamiche soprattutto fuori dal Grande Fratello in queste ultime settimane. ‘Colpa’ dei rumor che continuano a uscire sulla ...

Fiume Santerno, l'allarme dei residenti: "Lavori fermi, siamo preoccupati"

"A che punto sono i cantieri in destra e sinistra idraulica nel fiume Santerno, tra le località di Santa maria in Fabriago, San Bernardino e Voltana di Lugo?". A chiederlo a gran voce sono gli ...

Bagnaia e Ferrari, è già allarme rosso?

Nella puntata odierna, assiema a Piergiuseppe Donadoni, analizzeremo quanto accaduto nel GP d’Australia di F1 e, soprattutto, valuteremo la situazione della Ferrari e degli altri top team. Nella ...

Allarme rosso per i lavori giubilari in ritardo, c'è il rischio di perdere i fondi. Cgil, smart e Giubileo. “Roma nun fa la stupida quest’anno”. Codice Rosso, a Roma undici casi ogni giorno. L'allarme del procuratore Lo Voi: «Mancano pm e impiegati». VIDEO | Roma Caput cantieri. Un mese all’inizio del Giubileo, romani e turisti tra transenne e monumenti invisibili. Giubileo, a 8 mesi da via concluso solo il 27% dei cantieri: scatta l'allarme. Giubileo 2025, su 230 opere 32 in corso Allarme per 20. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da civonline.it: Lavori al Pronto soccorso, allarme disagi - CIVITAVECCHIA – Sono diverse le segnalazioni e le lamentele arrivate in queste settimane riguardo ai disagi che i pazienti stanno vivendo a causa dei lavori di ristrutturazione del Pronto ...

comingsoon.it riferisce: LA TRAMA DI ALLARME ROSSO - Allarme rosso è un film del 1995 diretto da Tony Scott. Anno 1995. Un politico ceceno prende possesso di due basi navali sovietiche che ospitano testate nucleari. Mentre i russi avviano delle ...

Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it: Pendolari in allarme per i lavori in estate a Bressana: «La Milano-Mortara non sia penalizzata» - VIGEVANO. I lavori sul ponte di Bressana e l’effetto-domino che avranno sul traffico ferroviario di tre regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria) mettono in allarme anche i pendolari lomellini.