Tumori approvazione Ue per pirtobrutinib in leucemia linfatica cronica

pirtobrutinib, inibitore non-covalente (reversibile) della tirosin-chinasi di Bruton (Btk), per il trattamento dei pazienti adulti con leucemia linfatica cronica (LLC) recidivante o refrattaria che hanno ricevuto almeno un precedente trattamento con un inibitore di Btk.

Tumori, approvazione Ue per pirtobrutinib in leucemia linfatica cronica

(Adnkronos) – La Commissione europea (Ce) ha approvato l’uso di pirtobrutinib, inibitore non-covalente (reversibile) della tirosin-chinasi di Bruton (Btk), per il trattamento dei pazienti adulti con ...

