Volley A1 femminile anche Bartolini resta alla Bartoccini MC Restauri Perugia

Bartoccini MC restauri che verrà. Tocca questa volta a Benedetta Bartolini incassare la riconferma da parte della società di Pian Di Massiano: per lei accordo valido anche per la stagione 2025/26. Nativa di Cecina, Bartolini è cresciuta nel florido vivaio del. Perugiatoday.it - Volley A1 femminile, anche Bartolini resta alla Bartoccini MC Restauri Perugia Leggi su Perugiatoday.it Si continua a costruire laMCuri che verrà. Tocca questa volta a Benedettaincassare la riconferma da parte della società di Pian Di Massiano: per lei accordo validoper la stagione 2025/26. Nativa di Cecina,è cresciuta nel florido vivaio del.

