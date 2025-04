ESCLUSIVA IN – Cheyrou ex Lille David un piacere vederlo con Lautaro Martinez

Cheyrou, ex giocatore di Marsiglia e Lille, in ESCLUSIVA su Inter-News.it. Dal nostro corrispondente da Londra e giornalista del Sun Alessandro Schiavone. Il suo pensiero su Jonathan David, attaccante finito nel mirino dei nerazzurri. In estate lascerà Lille a parametro zero.Si parla molto di Jonathan David in ottica nerazzurra. Il canadese sarebbe pronto per un campionato top come la Serie A?Io penso che David sia pronto per tutti i campionati perché si tratta di un giocatore molto generoso nei suoi sforzi. Ha nelle sue corde la capacità di fare oltre 20 gol a stagione come sta dimostrando da 4-5 anni oramai in campionati difficili a livello atletico come Belgio e Francia. Per i suoi compagni di squadra poi è un piacere averlo accanto perché, come detto prima, parliamo di un giocatore molto generoso e che partecipa al gioco. Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Cheyrou (ex Lille): «David, un piacere vederlo con Lautaro Martinez!» Leggi su Inter-news.it Benoit, ex giocatore di Marsiglia e, insu Inter-News.it. Dal nostro corrispondente da Londra e giornalista del Sun Alessandro Schiavone. Il suo pensiero su Jonathan, attaccante finito nel mirino dei nerazzurri. In estate lasceràa parametro zero.Si parla molto di Jonathanin ottica nerazzurra. Il canadese sarebbe pronto per un campionato top come la Serie A?Io penso chesia pronto per tutti i campionati perché si tratta di un giocatore molto generoso nei suoi sforzi. Ha nelle sue corde la capacità di fare oltre 20 gol a stagione come sta dimostrando da 4-5 anni oramai in campionati difficili a livello atletico come Belgio e Francia. Per i suoi compagni di squadra poi è unaverlo accanto perché, come detto prima, parliamo di un giocatore molto generoso e che partecipa al gioco.

