Sorpreso a rubare al interno di un furgone di due turisti arrestato ladro seriale

rubare al suo interno, ma il piano maldestro di un 42enne catanese è stato interrotto dalla polizia che lo ha arrestato per furto aggravato. Nel corso dei servizi di controllo del territorio gli agenti della squadra volanti della questura di Catania sono. Cataniatoday.it - Sorpreso a rubare all'interno di un furgone di due turisti, arrestato ladro seriale Leggi su Cataniatoday.it Ha rotto il finestrino di un minivan peral suo, ma il piano maldestro di un 42enne catanese è stato interrotto dalla polizia che lo haper furto aggravato. Nel corso dei servizi di controllo del territorio gli agenti della squadra volanti della questura di Catania sono.

Potrebbe interessarti anche:

Tenta di rubare all’interno di un’auto parcheggiata al Brin: sorpreso da una guardia giurata

Un 37enne napoletano sorpreso da una guardia giurata mentre tentava di rubare all'interno di una macchina parcheggiata al Brin: arrestato dalla Polizia.Continua a leggere

Evade dai domiciliari per rubare all'interno di due auto, ladro 54enne arrestato

È stato fermato giusto in tempo dalla polizia prima che, in bici, riuscisse a fuggire con la refurtiva di due colpi messi a segno in due auto parcheggiate in via Santa Sofia. L’uomo, un catanese di ...

Piazza Attias, tenta di rubare una borsa all'interno della Coin: denunciata

Tentato furto alla Coin di piazza Attias nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 10 marzo. Erano circa le 18.30 quando una donna è entrata all'interno del negozio e fingendosi una normale cliente ha ...

Sorpreso a rubare all'interno di un furgone di due turisti, arrestato ladro seriale. Dentro al furgone avevano 67 parti di veicoli oggetto di furto in Abruzzo, due denunciati [FOTO]. Sorpreso mentre ruba in un camper in sosta a Verona: due settimane fa era già stato arrestato per lo stesso motivo. Spaccano i finestrini e rovistano nelle auto parcheggiate: 17enne arrestato, con lui un minore di 14 anni. Sorpreso mentre ruba su un camper di un turista: arrestato. Sorpreso a rubare generi alimentari: un arresto. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da rainews.it: Uomo sorpreso con la marijuana nel furgone, in un casolare altra droga e un fucile a canne mozze - Ed è lì che è sottoposto a controllo un uomo di cittadinanza italiana. All'interno del suo furgone i finanzieri hanno trovato 700 grammi di marijuana. Poi, perquisendo una masseria nell'agro ...