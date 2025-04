Spara ai Carabinieri per sfuggire al controllo 19enne accusato di tentato omicidio

tentato omicidio, detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono queste le accuse a carico di un 19enne, già noto alle forze dell'ordine, che la mattina di sabato 12 aprile a Pontedera ha Sparato con una pistola revolver ai Carabinieri, autori di un. Pisatoday.it - Spara ai Carabinieri per sfuggire al controllo: 19enne accusato di tentato omicidio Leggi su Pisatoday.it , detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono queste le accuse a carico di un, già noto alle forze dell'ordine, che la mattina di sabato 12 aprile a Pontedera hato con una pistola revolver ai, autori di un.

